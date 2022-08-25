شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. الفوز ضد إنبي بالدوري ورسالة سواريش المفاجئة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 24 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها الفوز ضد إنبي بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. سواريش يقود الفريق لتحقيق الفوز ضد إنبي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، في تحقيق فوزًا صعبًا أمام إنبي، بالدوري العام.

واستطاع الأهلي أن يفوز بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

أخبار الأهلي اليوم.. اجتماعات مكثفة بين الخطيب ولجنة التخطيط لاتخاذ بعض القرارات



واصل محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعاته اليومية مع لجنة التخطيط للكرة (محسن صالح - زكريا ناصف)، بحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

يأتي ذلك لإعادة ترتيب كافة الأمور الإدارية والفنية الخاصة بمنظومة الفريق الأول لكرة القدم بالكامل، واتخاذ خطوات عاجلة يتم الإعلان عنها عقب المباراة الأخيرة للأهلي في بطولة الدوري.



أخبار الأهلي اليوم.. سواريش يفاجئ الجميع في المؤتمر الصحفي بعد الفوز ضد إنبي

قدم البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي، في بداية المؤتمر الصحفي عقب الفوز ضد إنبي، اعتذار للجميع على عدم الإجابة لأي أسئلة ورفض الإجابة.

وأضاف:"أريد أن أوجه الشكر لجماهير الأهلي، فنحن نعرف قيمة النادي وحجمه، لقد لعبنا كل 3 أيام مباراة والفريق غير متواجد بسبب الإصابات، كما أن الفريق ضم عدد من الناشئين للتجربة للمستقبل بطلب من الإدارة".

وتابع:"كان هناك بعض الأخطاء التحكيمية التي أثرت علينا، رغم أنها جزء من كرة القدم، ولست متواجد كي أضع أعذار، الجمهور الحقيقي والمشجع للنادي يعرف أن المدرب الموجود حاليًا لديه الشخصية، في الظروف العادية الأهلي الموسم المقبل سيفوز بكل شيء وشكرًا لكم جميعًا".