شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. إعلان قائمة مواجهة المصري وغياب 10 لاعبين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 24 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان قائمة الفريق لمواجهة المصري بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يعلن قائمة الفريق لمواجهة المصري في الدوري



أعلن البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي سيخوض بها الأبيض مباراة المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، على الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:



‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية.

خط الدفاع: محمود علاء – عبدالله جمعة - محمد عبد الشافي – حازم إمام - محمد طارق - محمد حمدي - أحمد رفاعي.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد خضري - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة - يوسف إبراهيم "أوباما" -إسلام جابر - أيمن حفني - سيف جعفر

خط الهجوم: - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.



أخبار الزمالك اليوم.. غياب 10 عناصر ضد المصري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، لجهود 10 لاعبين، أمام المصري البورسعيدي بالجولة الثالثة والثلاثين بالدوري العام.



ويغيب كل من: " محمود عبد الرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، سيف الدين الجزير، حمزة المثلوثي، سيد عبدالله نيمار، محمد أشرف روقا". للراحة.

بينما يغيب نجم الزمالك الصاعد حسام عبدالمجيد أمام المصري للإيقاف، بسبب حصولة على البطاقة الحمراء أمام الاتحاد السكندري في الدوري.



أخبار الزمالك اليوم.. الإعلان عن تشكيل قطاعات الناشئين



أعلن إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك، عن اعتماد مجلس إدارة قلعة ميت عقبة برئاسة المستشار مرتضى منصور لتشكيل قطاعات الناشئين بالنادي للموسم الرياضي الجديد 2022- 2023.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

إدارة قطاعات الناشئين والبراعم

إسماعيل يوسف رئيسا لقطاعات الناشئين لكرة القدم.

حسين عبد اللطيف نائبًا لرئيس قطاعات الناشئين كرة القدم.

عبد الواحد السيد مديرا فنيا لحراس المرمى للقطاعات.

أحمد عثمان السيسي المدير الإداري للقطاعات ومدير شئون اللاعبين.

إيهاب أحمد عبد الحليم المنسق العام للقطاعات.

- قطاع الناشئين:

عصام مرعى مديرًا لقطاع الناشئين.

تامر عبد الحميد ( دونجا ) مديرا فنيا للقطاع.

شكرى محمد حسن المدير الادارى لقطاع الناشئين.

حسن سمير محمد القيد الالكترونى وشئون اللاعبين وكمبيوتر.

وليد أحمد عبد الرحمن طبيب.

حسن محمد شعير طبيب مساعد.

أحمد سعيد فواز معد بدنى وأحمال بدنية.

علاء طه ابراهيم معد بدنى وأحمال بدنية.

مصطفى محمود عبد السيد معد بدنى وأحمال بدنية.



- قطاع المدرسة الاساسية:

طارق يحيى مديرًا لقطاع المدرسة الأساسية.

أسامه حسن حسن مديرا فنيا للقطاع.

فوزى عبد الرحمن مديرا فنيا لحراس مرمى قطاع المدرسة.

على أحمد يونس تطوير الأداء.

محمد صبحى فؤاد المدير الادارى لقطاع المدرسة.

أحمد عماره مسؤول القيد الالكترونى للاعبين وكمبيوتر.

محمد يحيى الشاذلى طـبـيـب.



- قطاع الأكاديمية الرئيسية وفرق التجهيزى:

محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية الرئيسية والخارجية وفرق التجهيزى.

رفاعى محمد سيد مديرا فنيا للأكاديمية وفرق التجهيزى.

على شكرى محمد حسن المدير الادارى للأكاديمية.

أحمد محمد صلاح الدين عطيه مدير اداى التجهيزى.

عبد الرحمن إبراهيم يوسف طبيب الأكاديمية وفرق التجهيزى.



- اللجنة الفنية لقطاعات الناشئين والبراعم:-

محمد حلمى رئيسًا للجنة الفنية.

أحمد عبد الحليم نائبًا لرئيس اللجنة الفنية.

غانم سلطان عضو اللجنة الفنية.

محمود عبد المنعم الخواجه عضو اللجنة الفنية.

عادل المأمور عضو اللجنة الفنية.

السيد سلامه سالم عضو اللجنة الفنية.

نصر الدين ابراهيم عضو اللجنة الفنية.

حسن بصرى عضو اللجنة الفنية.

مصطفى نجم عضو اللجنة الفنية.

محمد أحمد عبد اللطيف عضو اللجنة الفنية.

خالد الغندور عضو اللجنة الفنية.

عمرو زكى عضو اللجنة الفنية.



- قطاع الاستثمار:-

تامر أحمد عبد الحميد مدير قطاع الاستثمار.

أيمن محمد اليمنى عضو لجنة الاستثمار.

منصور حافظ عضو لجنة الاستثمار.

عادل دسوقي عضو لجنة الاستثمار.

أيمن طه طه إداري.

محمد منتصر السيد إداري.