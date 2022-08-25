شكرا لقرائتكم خبر عن الفيحاء يبرم صفقة مدوية.. تابع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري عن مفاجآة من العيار الثقيل لدى محبي وعاشقي الدوري السعودي.

وبحسب ما تم ذكره من جانب صحيفة "الرياضية"، فإن نادي الفيحاء أنهى اتفاقه الرسمي مع الدولي النجيري أنتوني نواكايمي، لاعب طرابزون التركي السابق.

لينضم اللاعب إلى صفوف الفيحاء في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما تم ذكره من جانب الصحيفة السعودية فإن الفيحاء سوف يمنح نواكايمي ما يقارب من 9 مليون و350 ألف ريال سنويًا.

وفي سياق آخر نجح الفيحاء بالموسم الماضي في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ويضمن النادي السعودي المشاركة في دوري أبطال آسيا.

تعرف على موعد مباراة الفيحاء وضمك والقنوات الناقلة

يفتتح الفيحاء مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة أمام ضمك، وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت مكة المكرمة.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء وضمك في الدوري السعودي

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقلة لجميع مباريات الدوري وفقًا لما أكده الاتحاد السعودي سابقًا.

بطل النسخة الأخيرة من الدوري السعودي 2021/2022

توج الهلال بالدوري السعودي في نسخته الماضية، بعد أن جاء على قمة جدول ترتيب البطولة برصيد 67 نقطة.