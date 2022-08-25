شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة عالمية.. نجم ليون ينضم إلى صفوف النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري عن مفاجآة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى اقتراب النصر من ضم لاعب أولمبيك ليون الفرنسي.

النصر يقترب من ضم لاعب ليون الفرنسي

أكد الإعلامي الرياضي طارق سعد عن موافقة النجم الفرنسي "الجزائري الأصل "حسام عوار، من أجل تعزيز صفوف العالمي في الموسم الجديد 2022/2023.

وبحسب ما أكده الإعلامي الرياضي فإن الإدارة النصراوية قادمة 45 مليون ريال إلى أولمبيك ليون للتعاقد مع النجم الفرنسي.

إلا أن النادي الفرنسي لم يتنازل عن خدمات لاعب الوسط إلا بمقابل 56 مليون ريال فقط لا غير.

موعد مباراة النصر الأولى في الدوري السعودي 2022/2023

يفتتح العالمي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت القادم الموافق 27 من شهر أغسطس الجاري، أمام الوحدة.

على أن تنطلق صافرة البداية في التاسعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التابعة بتوقيت مكة المكرمة، العلي والتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي حتى 3 مواسم قادمة.

جدول مباريات النصر في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

-«الجولة الأولى» - النصر × الوحدة.

-«الجولة الثانية» - التعاون × النصر.



-«الجولة الثالثة» - النصر × ضمك.

-«الجولة الرابعة» - الباطن × النصر.

-«الجولة الخامسة» - النصر × الإتحاد.

-«الجولة السادسة» - ابها × النصر.



-«الجولة السابعة» - النصر × العدالة.

-«الجولة الثامنة» - النصر × الفيحاء.

-«الجولة التاسعة» - الرائد × النصر.

-«الجولة العاشرة» - النصر × الهلال.

-«الجولة الحادية عشر» - الخليج × النصر.

-«الجولة الثانية عشر» - النصر × الطائي.

-«الجولة الثالثة عشر» -الشباب × النصر.

-«الجولة الرابعة عشر» - النصر × الإتفاق.

-«الجولة الخامسة عشر » - الفتح × النصر.