شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق تم.. الاتحاد يتعاقد مع بديل حمد الله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أتم نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع بديل المهاجم المغربي عبد الرازق حمدالله خلال الانتقالات الصيفية الجارية، الموقوف حاليًا لمدة 4 أشهر بسبب "قضية النصر".

الاتحاد يضم بديل حمد الله

وبحسب المعلومات الواردة من الإعلامي الرياضي عبد الله المجحم، فإن العميد تعاقد بشكل رسمي مع محمد الصيعري مهاجم الاتفاق، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قريبًا.

وكان ذلك واضحًا بعدما نشر الإعلامي الرياضي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" ما يلي..

كتيب المجحم عبر حسابه بالتويتر:" الصيعري اتحادي أول وثاني".

وكان الصيعري يُزين صفوف الاتحاد سابقًا وخاض العديد من التحديات الأندية السعودية، آخرها الاتفاق المقرر أن ينتهي عقد المهاجم السعودي معه في صيف 2023 القادم.

تعرف على مشاركات الصيعري مع الفيصلي 2021/2022

شارك صاحب الـ 29 عامًا في 17 مباراة فقط لا غير في الموسم الماضي مع الفيصلي، ناجحًا في تسجيل هدف والمساهمة في هدف آخر.

موعد مباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع الاتحاد ضيفًا على العدالة مساء الغد الجمعة الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعدالة في الدوري السعودي

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية مباريات دوري روشن في نسخته الجديدة 2022/2023، وجاء ذلك وفقًا للبيان الذي كشفه الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقًا مشيرًا إلى حصول القناة على حقوق بث مباريات البطولة حتى 3 مواسم قادمة.

جدول مباريات الاتحاد في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

الجولة الأولى - الاتحاد ضد العدالة.

الجولة الثانية - الاتحاد ضد الاتفاق.

الجولة الثالثة - الاتحاد ضد الرائد.

الجولة الرابعة-الاتحاد ضد الخليج.

الجولة الخامسة- الاتحاد ضد النصر.

الجولة السادسة- الاتحاد ضد الفتح.

الجولة السابعة- الاتحاد ضد ضمك.

الجولة الثامنة- الاتحاد ضد الوحدة.

الجولة التاسعة-الاتحاد ضد الشباب.

الجولة العاشرة- الاتحاد ضد التعاون.

الجولة الحادية عشر- الاتحاد ضد أبها

الجولة الثانية عشر-الاتحاد ضد الهلال.

الجولة الثالثة عشر- الاتحاد ضد الباطن.

الجولة الرابعة عشر- الاتحاد ضد الفيحاء.

الجولة الخامسة عشر- الاتحاد ضد الطائي.