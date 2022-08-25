شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أهلى جدة يتلقى أولي صدمات دوري يلو بإيقاف نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة اولى صدمات بطولة دوري يلو الدرجة الأولى في مواجهة القيصومة والتي كانت اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى في الجولة الأولى من البطولة.

وكانت نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة قد تعادل في المباراة الاولى امام فريق القيصومة تعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

أهلى جدة يتلقى أولي صدمات دوري يلو بإيقاف نجم الفريق

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن تلقى اللاعب محمد المجحد لاعب فريق أهلى جدة في الدقيقة الرابعة والستين على البطاقة الحمراء المباشرة، واكمل الفريق الجداوي المباراة بـ10 لاعبين فقط.

وبهذا فإن تأكد غياب اللاعب عن المواجهة المقبلة لفريق أهلى جدة والمقرر لها امام فريق الأخدود بسبب الإيقاف.

مباراة أهلى جدة المقبلة

ومن المُقرر أن يكون موعد مباراة أهلى جدة القادمة ضد فريق الأخدود يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 أغسطس الجارى ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.