شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتلقى الهزيمة على يد مصر في افتتاح مشوارها في كأس العرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة مصر والسعودية فوز مصر بثلاثة أهداف دون رد في إطار الجولة الأولى من بطولة كأس العرب تحت 17 عامًا في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء الموافق الرابعة والعشرين من شهر أغسطس الجارى في المباراة التي أقيمت في الجزائر.

ملخص ونتيجة مباراة مصر والسعودية

وسجل أهداف منتخب مصر كلًا من إبراهيم عادل في البداية وبعدها ضاعف النتيجة اللاعب عمر حمدين ليقوم أيمن عبدالعزيز بمضاعفة النتيجة وتنتهى المباراة بفوز مصر بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العرب تحت 17 عامًا.

ونجح المنتخب المصري في الحصول على 3 نقاط في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد السعودية عند لاشي من النقاط في المجموعة الرابعة، والتي تضم كلًا من مصر والسعودية وسوريا ولبنان.

ومن المُقرر أن يلعب منتخب مصر ضد لبنان في الجولة الثانية من البطولة يوم السبت المقبل في ثاني المباريات في دور المجموعات، بينما يواجه السعودية منتخب سوريا.