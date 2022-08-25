“عمومية النصر”: الإيرادات تجاوزت 477 مليوناً.. والمصروفات فاقت 455 مليون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض عقدت مساء اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية لنادي النصر بحضور رئيس إدارة النادي مسلي آل معمر وأعضاء الجمعية، وممثلي وزارة الرياضة. وأوضح التقرير المالي، أن جملة الإيردات بلغت 477.530.308 ريالات، فيما بلغ مجمل المصروفات مبلغ 455.436.827 ريال، وبلغ الفاض 22.093.481 ريال.

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