زوجة دي ماريا: تشاجرت معه كثيرًا بعد انتقاله لليونايتد

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت جورجيلينا كاردوسو زوجة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الحالي عن كواليس رحيله من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد.

وانتقل دي ماريا إلى صفوف مانشستر يونايتد، في صيف 2014، مقابل 75 مليون يورو، لكنه رحل بعد عام واحد فقط إلى باريس سان جيرمان.

وقالت جورجيلينا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «كنا في مدريد، مع أفضل نادٍ في العالم، كان كل شيء على ما يرام، إلى أن جاء عرض من مانشستر، لسوء الحظ».

وأضافت: «قلت له لا توافق على العرض، لكنه ظل يقول لي إنه سيكسب المزيد من المال هناك، وذهبنا», وتابعت: «كان الأمر فظيعًا، فظيعًا جدًا، لقد تشاجرت معه كثيرًا».

وأكملت: «عندما كنا في ريال مدريد، اعتدنا زيارة أجويرو وصديقته في مانشستر في بعض الأحيان، وكان الأمر مروعًا دائمًا».

وختمت: «لطالما أخبرته أنه إذا قرر المغادرة، يمكنه الذهاب لأي مكان في العالم باستثناء إنجلترا، لكن في نهاية العام ذهبنا إلى إنجلترا».