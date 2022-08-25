فاران: كاسيميرو يمكنه تحقيق التوازن لمانشستر يونايتد

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد، عن سعادته الكبيرة بضم البرازيلي كاسيميرو، زميله السابق في ريال مدريد، إلى صفوف النادي الإنجليزي.

وتعاقد مانشستر يونايتد رسميًا، مع كاسيميرو، منذ أيام قليلة، مقابل 70 مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وأكد فاران، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن كاسيميرو سيجلب الكثير من الشخصية لمانشستر يونايتد.

وأضاف فاران: «أعرف جودته جيدًا، يمكنه تحقيق التوازن للفريق مع عقليته المميزة».

وأضاف: «إنه محارب، لذلك أعتقد أنه سيستمتع حقًا بكرة القدم الإنجليزية».

وعن الفوز الذي حققه الفريق على ليفربول، أمس بهدفين لهدف في الدوري الإنجليزي، قال: «لقد كانت ليلة مثالية بالنسبة لنا في أولد ترافورد، وفي حضور كاسيميرو، لأن الجو كان رائعا للغاية، وقد حققنا الفوز».