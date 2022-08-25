«روبوكوم في آر» راعيًا لمنتخب لبنان لكرة السلة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت روبوكوم في آر، شركة ألعاب الواقع الافتراضي الأكبر في الشرق الأوسط والعلامة الرائدة التي تحرص على تقريب المجتمعات للاستثمار في أصغر الإمكانات وتحويلها إلى إنجازات مميزة، عن رعايتها لمنتخب لبنان لكرة السلة.

وفاز المنتخب اللبناني، في ضوء هذه المبادرة الرائدة للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تستمر لعامين، بثلاثة ألقاب رياضية دولية، بما فيها كأس العرب لكرة السلة وذهبية وفضية كأس آسيا لكرة السلة التي اختتمت منافستها خلال الشهر الجاري، بينما تتجه جميع الأنظار حاليا لما سيقدمه الفريق خلال منافسات كأس العالم لكرة السلة 2023 المرتقبة في شهر أغسطس المقبل.

وكانت الشراكة الرائدة ثمرة استجابة فريق روبوكوم في آر لكارثة انفجار بيروت في عام 2020، حيث تعاون الفريق مع منتخب الأرز لتنظيم حملة قوية لإلهام المجتمع من خلال الرياضة. وقدمت روبوكوم في آر الدعم المالي لمنتخبي الرجال والسيدات لكرة السلة لتوفير أفضل فرص التدريب والتنقل ودعمهم في التغلب على جميع الصعاب وتحدي الظروف الاقتصادية والسياسية العصيبة في لبنان، حيث توجت هذه المساعي بوصول منتخب الأرز إلى نهائي كأس آسيا لكرة السلة ليخسر اللقب بفارق نقطتين فقط.

وتسلط هذه الاتفاقية الضوء على جهود روبوكوم في آر المستمرة لتنويع محفظتها وتعزيز حضورها العالمي من خلال الشراكات في مجالات الرياضة والموضة وتطوير التطبيقات. وتؤكد هذه المساعي الطابع المبتكر للشركة وحرصها على تطوير المواهب وتعزيز الترابط المجتمعي. والجدير بالذكر أن الشركة تسعى في الوقت الراهن لاستقطاب المزيد من الشراكات مع غيرها من العلامات العالمية للارتقاء بمستوى تحضيرات المنتخب اللبناني قبيل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023.