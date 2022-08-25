الاتحاد الهندي لكرة القدم يطالب «الفيفا» برفع الإيقاف

محمد بن مسعود - الدمام - طالب الاتحاد الهندي لكرة القدم الاتحاد الدولي (الفيفا) برفع الإيقاف المفروض عليه بعد إلغاء عمل لجنة ثلاثية شكلتها محكمة هندية لإدارة الرياضة في البلاد.

وقررت محكمة هندية حل مجلس إدارة الاتحاد الهندي في مايو وتعيين لجنة ثلاثية لتعديل لوائح الاتحاد وإقامة الانتخابات التي تم تعليقها لمدة 18 شهرًا.

وقرر الفيفا هذا الشهر إيقاف الاتحاد الهندي للعبة بسبب «تدخل طرف ثالث» وقال إنه سيرفع العقوبة «بمجرد استعادة الاتحاد الهندي السيطرة الكاملة على شؤونه اليومية».

ويوم الاثنين قضت المحكمة العليا الهندية بأن تفويض اللجنة الثلاثية «انتهى» ليستعيد الاتحاد الهندي السيطرة على إدارة شؤونه اليومية. وفي رسالة بعثها الاتحاد الهندي إلى فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا يوم الثلاثاء أبلغ الاتحاد الهندي الاتحاد الدولي بحكم المحكمة.

وكتب سوناندو دار القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الهندي في الرسالة «نطلب من الفيفا… إعادة النظر في قرار الإيقاف.

بعد الوفاء بشروط رفع الإيقاف التي حددها الفيفا يطلب الاتحاد الهندي من الاتحاد الدولي سرعة رفع العقوبة لمساعدة الاتحاد المحلي على مواصلة إدارة شؤونه بسلاسة».

ولم يرد الفيفا على الفور على طلب للتعليق على رسالة الاتحاد الهندي. ومن المقرر أن تستضيف الهند كأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر لكن حقها في الاستضافة يواجه تهديدًا بسبب الإيقاف المفروض من الفيفا.

وكان من المقرر إجراء انتخابات الاتحاد الهندي بحلول ديسمبر 2020، لكنها تأجلت بسبب الجمود بشأن تعديلات لوائح الاتحاد.

ومن المقرر حاليًا إجراء انتخابات الاتحاد الهندي مطلع الشهر المقبل.