الزمالك يحتفل بلقب الدوري المصري

محمد بن مسعود - الدمام - القاهرة – (أ ف ب):

احتفل الزمالك بلقبه الرابع عشر في الدوري المصري لكرة القدم والثاني تواليا بتعادله مع ضيفه الاتحاد السكندري 1-1 في حضور ما يقرب من 10 آلاف من مشجعيه، بملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين.

وكان الزمالك ضمن احتفاظه باللقب قبل مرحلتين من نهاية المنافسات، مستفيدًا من خسارة ملاحقة بيراميدز أمام مضيفه فيوتشر بهدف نظيف الاثنين الماضي.

وبات في رصيد الزمالك 76 نقطة مقابل 68 لبيراميدز قبل مباراتين من نهاية الموسم.

وبشكل استثنائي بناءً على طلب إدارة النادي، سمح بتواجد ما يقرب من 10 آلاف من مشجعي الزمالك في المباراة.

وفي تقليد معتاد من لاعبي الزمالك عقب الفوز بكل مباراة خلال مشوار البطولة، ارتدى لاعبوه قفازات الملاكمة وهم في طريقهم إلى أرض الملعب قبل صافرة البداية.

وعقب نهاية المباراة احتفل لاعبو الزمالك وأسرهم وجهازهم الفني ومجلس الإدارة باللقب وتسلم درع الدوري قائد الفريق محمود عبدالرزاق «شيكابالا».