شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد نظيره إنبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على حساب إنبي، بنتيجة هدفين دون رد، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري

1-الزمالك 75 نقطة

2- بيراميدز 68 نقطة

3- الأهلي 67 نقطة

4- فيوتشر 53 نقطة

5 – طلائع الجيش 50 نقطة

6- سموحة 43 نقطة

7- البنك الأهلي 42 نقطة

8- فاركو 40 نقطة

9- الإسماعيلي 38 نقطة

10- المصري البورسعيدي 37 نقطة.

11- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة

12- الاتحاد السكندري 37 نقطة

13- إنبي 35 نقطة

14- غزل المحلة 34 نقطة

15- المقاولون العرب 32 نقطة

16- الجونة 30 نقاط

17- إيسترن كومباني 30 نقطة

18- مصر المقاصة 15 نقاط