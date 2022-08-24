شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الفيحاء وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عدد كبير من محبي الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة الفيحاء ضد ضمك في بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لها في الجولة الأولى من البطولة.

موعد مباراة الفيحاء وضمك

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء وضمك يوم غد الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى ضمن الجولة الأولى من فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم في المواجهة التي ستقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق فعاليات مباراة الفيحاء ضد ضمك في تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء ضد ضمك

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة الفيحاء ضد ضمك عبر قناة السعودية الرياضية الأولى وقنوات SSC الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي.