شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أهلى جدة القادمة في دوري يلو والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل من قبل عشاق الكرة السعودية والعربية من معرفة ماهو موعد مباراة فريق أهلى جدة القادمة بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها في بطولة دوري يلو خاصة بعد نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس.

موعد مباراة أهلى جدة القادمة

ومن المُقرر أن يكون موعد مباراة أهلى جدة القادمة ضد فريق الأخدود يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 أغسطس الجارى ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق فعاليات مباراة أهلى جدة القادمة ضد القيصومة وتنطلق مباراة في الساعة الثامنة الإ عشرين دقائق بتوقيت مصر، وفي الساعة التاسعة الإ عشرين دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة الإ عشرين دقائق بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة اهلى جدة القادمة

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات تلك المواجهة عبر قناة SSC والسعودية الرياضية المفتوحة على النايل سات وعرب سات الناقل الوحيد الحصري لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ودوري يلو.