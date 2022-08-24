شكرا لقرائتكم خبر عن في المشاركة الأولى له بدوري يلو.. أهلي جدة يفقد نقطتين أمام القيصومة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، أمام نظيره القيصومة، بالتعادل الإيجابي بهدف، في أولى جولات دوري يلو.

أهلي جدة يفقد نقطتين أمام القيصومة

الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة يشارك للمرة الأولى في تاريخه في دوري يلو هذا الموسم بعد هبوطه من دوري المحترفين الموسم الماضي.

سجل عبدالله المقرن الهدف الأول لصالح أهلي جدة، في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول من المباراة، بتقدم الراقي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، أدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة، هدف التعادل في الدقيقة 90، عن طريق حميد جاوشي، بعد أن تم طرد محمد المجحد لاعب فريق أهلي جدة، للطرد، في الدقيقة 65، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، رصيده إلى نقطة واحدة، حيث احتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري يلو، فيما حصل فريق القيصومة على نقطة هو الآخر محتلًا المركز الثاني عشر.