شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة أهلى جدة والقيصومة في دوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلى جدة والقيصومة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة الأولى في الجولة الافتتاحية من بطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ملخص ونتيجة مباراة أهلى جدة والقيصومة في دوري يلو

وكانت نتيجة شوط المباراة الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق الأهلي بهدف دون رد، ومنذ بداية المواجهة وحاول لاعبوا أهلى جدة من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة السادسة والعشرين من عمر وزمن الشوط سجل عبدالله محمد المقرن الهدف الأول لصالح أهلى جدة، وبعدها حاول فريق القيصومة ولكن دون جديد لينتهى الشوط الأول بتقدم أهلى جدة بهدف دون رد.

أحداث شوط المباراة الثاني

وفي الشوط الثاني دفع مدرب القيصومة بأكثر من لاعب لاعطاء التعليمات وتسجيل الهدف الأول وهدف التعادل، ولكن مر الوقت دون حدوث جديد حتى وصلت الدقيقة الثالثة والستين وتحصل اللاعب محمد المجحد على البطاقة الحمراء من صفوف أهلى جدة، وفي الدقيقة 89 تحصل اللاعب أحمد محمد حريصي على البطاقة الحمراء من صفوف القيصومة.

ومر الوقت واعتقد الجميع أن أهلى جدة على اعتاب الثلاثة نقاط الأولى له في البطولة ولكن في الدقيقة 91 سجل حميد جاوشي الهدف الأول وهدف التعادل لصالح فريق القيصومة لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.