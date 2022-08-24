شكرا لقرائتكم خبر ورشة عن حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات الموظفين، خاصة فيما يتعلق بأهداف وتطبيقات مبادئ النزاهة والحفاظ على الموارد العامة والمكتسبات والمقدرات الوطنية، بما يمكنهم من أداء أعمالهم وفق أفضل الممارسات المهنية.واشتملت الورشة على محورين، الأول بعنوان «آلية تنفيذ وتعزيز الرقابة في المشاريع»، فيما حمل المحور الثاني عنوان «الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح».
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عن حماية النزاهة وتعزيز الشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.