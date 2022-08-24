600 موظف يشرفون على 210 أبواب بالمسجد الحرام

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وأوضح مدير الإدارة فهد المالكي أنها خصصت مداخل لتسهيل عملية تنقل مستفيدي خدمة العربات من خلال دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق مدخل الشبيكة، ومدخل جسر أجياد الداخلي، والسلم الكهربائي لباب أجياد، ومدخل المروة فوق سطح دورات القشاشية، وكذلك المسعى الدور الأول لعربات السعي فقط ويمكن الوصول إليه عن طريق سلالم الأرقم باب 16.وأضاف «إن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي وضيوف بيت الله الحرام، على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم، وتأمين مراقبين يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها من الممنوعات من دخول الحرم، مما يساعد على نظافة المسجد الحرام لتأدية العبادة براحة واطمئنان، وتم التأكيد على الجميع بتطبيق الإجراءات وفق التعليمات الصادرة من الرئاسة».
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