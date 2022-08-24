أقدم قرى عسير تحتفي بتراثها بطابع عصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول في مركز الشعف - 35 كلم جنوب مدينة أبها - فعاليات «قرية المسقي التراثية» التي نظمتها اللجنة الأهلية لتطوير القرية بالشراكة مع أمانة عسير وهيئة التراث تحت عنوان «عشايا مسقوانية». وشملت الفعاليات حفلا خطابيا وقصائد شعرية وأوبريتا غنائيا، إلى جانب عروض الفنون الشعبية والفن التشكيلي ومشاركة الحرفيين والأسر المنتجة، وتستمر لمدة 4 أيام متضمنة عروضا للدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية، وافتتاح المقهى التراثي جنوب القرية. وتعد قرية المسقي التراثية من أقدم القرى في منطقة عسير، حيث تضم مواقع مباني أثرية قديمة ومواقع لممارسة الأنشطة التجارية والاجتماعية قديما، حيث تهدف هذه الفعاليات في إحياء الثقافة والتراث بطابع عصري يربط الحاضر بالماضي. وتعد قرية المسقي التراثية من أقدم القرى في منطقة عسير، حيث تضم مواقع مباني أثرية قديمة ومواقع لممارسة الأنشطة التجارية والاجتماعية قديما، حيث تهدف هذه الفعاليات في إحياء الثقافة والتراث بطابع عصري يربط الحاضر بالماضي.

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