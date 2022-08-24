12 ألف مستفيد من حاسبة المدد النظامية بديوان المظالم

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وتتيح خدمة حاسبة المدد النظامية للجميع عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، معرفة المدد النظامية المقررة لنهاية التظلم من القرارات الإدارية، حيث يعبئ المستفيد بيانات القرار الإداري وتظهر له الحاسبة الاسترشادية الفترة النظامية للتظلم أو رفع الدعوى مع مراعاة موافقة نهاية المدة للعطلات الرسمية.وحرص الديوان بتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، على تقديم وتفعيل كل الخدمات المساندة والاسترشادية بهدف؛ تسهيل إجراءات التقاضي لدى المحاكم الإدارية وما يسبقها ويصاحبها من ترتيبات وجمع بيانات؛ لتدقيق وتصحيح مسار خطوات التقاضي والترافع أمام محاكم الديوان.
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