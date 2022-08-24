شكرا لقرائتكم خبر ضبط 39 شاحنة وشيولا تنهل رمال الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع لجنة نهل الرمال التي تتكون من جهات حكومية عدة خلال الشهر الماضي 11 شاحنة، و18 شيولا، وبلدوزرين، وحفارتين، تعمل على تجريف الأراضي؛ ونهل الرمال في عدد من المواقع الممنوعة داخل نطاق المنطقة.

وأسفرت الحملات عن ضبط جميع المعدات، واستدعاء ملاك تلك الشاحنات والمعدات، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لتطبيق أقصى العقوبات بحقهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات، وإلزامهم بإعادة تسوية المواقع، إضافة إلى تسوية الأراضي التي تضررت نتيجة نهل الرمال دون استثناء.

وأكدت الأمانة بعدم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال، وتطبيق النظام بحقهم، ويعد هذا تعديا على الممتلكات العامة يستوجب العقوبة، مع استمرار البلديات في عمليات ضبط «نهل الرمال»، والمخالفين، وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية المترتبة على ذلك، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.