ضبط 39 شاحنة وشيولا تنهل رمال الشرقية

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وأسفرت الحملات عن ضبط جميع المعدات، واستدعاء ملاك تلك الشاحنات والمعدات، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لتطبيق أقصى العقوبات بحقهم حسب لائحة الغرامات والجزاءات، وإلزامهم بإعادة تسوية المواقع، إضافة إلى تسوية الأراضي التي تضررت نتيجة نهل الرمال دون استثناء.وأكدت الأمانة بعدم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال، وتطبيق النظام بحقهم، ويعد هذا تعديا على الممتلكات العامة يستوجب العقوبة، مع استمرار البلديات في عمليات ضبط «نهل الرمال»، والمخالفين، وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية المترتبة على ذلك، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
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