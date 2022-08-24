شبان سعوديون يسوقون التمور الكترونيا بمهرجان بريدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمر أكثر من 50 شابا وسط مهرجان بريدة للتمور العديد من المواقع الالكترونية لتسويق التمور ومشتقاتها، تلبية لرغبات الكثير من المستهلكين والمستثمرين الراغبين في الحصول على أجود أنواع التمور، التي تحتضنها مدينة التمور ببريدة، ويردها أكثر من 2000 سيارة يوميا محملة بمختلف أصناف التمور. وتمكن المواقع الالكترونية المختصة، المتسوق وتاجر التمور أمام خيارات متعددة كنوع المنتج وجودته، على أن يتم شحن الكمية للعميل بوقت قياسي داخل المملكة وخارجها. كما يسهم المهرجان الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تقديم خدماته لمسوقي ومنتجي وتجار ومستهلكي التمور، وفتح منافذ تسويقية لهم تعنى بالتمور ومشتقاتها، والتي يديرها شباب الوطن، كما يعد التسويق الالكتروني حلقة وصل بين المستثمر والمنتج ومستهلكي التمور، والذي روعي فيه أفضل المعايير الالكترونية، سعيا لتسويق التمور ومشتقاتها الكترونيا. كما يسهم المهرجان الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تقديم خدماته لمسوقي ومنتجي وتجار ومستهلكي التمور، وفتح منافذ تسويقية لهم تعنى بالتمور ومشتقاتها، والتي يديرها شباب الوطن، كما يعد التسويق الالكتروني حلقة وصل بين المستثمر والمنتج ومستهلكي التمور، والذي روعي فيه أفضل المعايير الالكترونية، سعيا لتسويق التمور ومشتقاتها الكترونيا.

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