19 مخالفة على مطاعم الأسماك في الأحساء

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وأسفرت الحملات عن ضبط ومصادرة 32 كجم من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و15 كجم من الروبيان الفاسد، ومصادرة 41 من أدوات التقطيع والتجهيز بسبب تآكلها وعدم صلاحيتها للاستخدام، فيما بلغ إجمالي المخالفات المحررة 19 مخالفة، لعدم الالتزام بتطبيق اللوائح المعتمدة من الجهات المشاركة في هذه الحملة.وأوضح مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة بالإنابة المهندس عبدالعزيز العتيق، أن الحملات هدفت إلى التأكد من جودة الأسماك، وحماية المستهلكين بوصول منتجات عالية الجودة، وخالية من مسببات الأمراض.
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