شكرا لقرائتكم خبر انتهاء أعمال السلامة على مشروع طريق الليث غميقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت أعمال ومبادرات السلامة التي نفذت من قبل الوزارة على مشروع طريق الليث غميقة توسيع عرض وجوانب وأكتاف الطريق، وتركيب 297 لوحة إرشادية وتحذيرية، وإضافة ألواح رأسية و2098 عمودا رأسيا مرنا، وإضافة مطبات مشطية اهتزازية، إلى جانب إضافة حواجز معدنية واقية وحواجز خرسانية، وإضافة علامات أرضية بارزة عاكسة.وقد استمر العمل على تنفيذ مبادرات السلامة بمشروع طريق الليث غميقة لمدة 360 يوما، كما بلغ عدد ساعات العمل 244,800 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء أعمال السلامة على مشروع طريق الليث غميقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.