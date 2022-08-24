شكرا لقرائتكم خبر انتهاء أعمال السلامة على مشروع طريق الليث غميقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مجموعة من مبادرات وأعمال السلامة على مشروع طريق الليث غميقة، وذلك ضمن مساعيها المستمرة في رفع مستويات السلامة المرورية على الطرق المفردة، والارتقاء بمؤشر الطرق وتعزيز جودة الحياة والخدمات المقدمة لمستخدمي الطريق.

وشملت أعمال ومبادرات السلامة التي نفذت من قبل الوزارة على مشروع طريق الليث غميقة توسيع عرض وجوانب وأكتاف الطريق، وتركيب 297 لوحة إرشادية وتحذيرية، وإضافة ألواح رأسية و2098 عمودا رأسيا مرنا، وإضافة مطبات مشطية اهتزازية، إلى جانب إضافة حواجز معدنية واقية وحواجز خرسانية، وإضافة علامات أرضية بارزة عاكسة.

وقد استمر العمل على تنفيذ مبادرات السلامة بمشروع طريق الليث غميقة لمدة 360 يوما، كما بلغ عدد ساعات العمل 244,800 ساعة.