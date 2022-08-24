دعوة المعماريين للمشاركة في بينالي البندقية 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة فنون العمارة والتصميم أمس مشاركتها في النسخة الـ18 من بينالي البندقية للعمارة 2023.

وعبرت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، في مؤتمر صحفي بالرياض، عن سعادتها بالمشاركة للمرة الثانية في بينالي عالمي عريق مختص في العمارة مثل بينالي البندقية الذي انطلق عام 1895م، موضحة أن مشاركة الهيئة لهذا العام تجسد ثقافة المملكة من خلال الجناح الوطني السعودي، حيث تبرز فنون العمارة بوصفها أحد مكونات الثقافة السعودية وركائزها المهمة، وذلك إلى جانب دعم الموهوبين والكفاءات المحلية في قطاع العمارة والتصميم.

وأضافت «هذه النسخة من البينالي تبحث عن حلول معمارية لقضايا اجتماعية إنسانية معاصرة، لا سيما أن طبيعة المعماري تحثه على استمرارية البحث عن الحلول والابتكارات»، مشيرة إلى أن الهيئة حرصت على فتح المشاركة للمعماريين والباحثين والمختصين كافة عبر هذه النسخة، محاولة منها لاكتشاف المواهب ودعمها، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير أفضل المشاركات. ودعت الرئيس التنفيذي للهيئة المعماريين والمختصين والباحثين في المملكة للمشاركة في هذه النسخة من خلال الرابط: https://engage.moc.gov.sa/venicebiennale/؛ لما لمشاركتهم من أهمية في ترسيخ فنون العمارة والتصميم.

بينالي البندقية للعمارة

