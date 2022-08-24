شكرا لقرائتكم خبر تدشين مشاريع تعليمية بنظام البناء الحديث في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس، مشاريع تعليمية بنظام البناء الحديث في محافظة جدة.

وأكد وزير التعليم أنه جرى إنجاز هذه المشاريع التعليمية بنظام البناء الحديث ضمن المسار السريع كمرحلة أولى في وقت قياسي لم يتجاوز 50 يوما، وذلك بتوجيهات القيادة الحكيمة ودعمها السخي للتعليم في أنحاء المملكة كافة، واهتمام ومتابعة مستمرة من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ودعم محافظة جدة، وتكامل جهود القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بالمحافظة مع جهود الوزارة.

وأشار إلى أن هذه المشاريع نفذت وفق أحدث التصاميم المعمارية التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لمنسوبي المدارس، مشيدا بالمنجزات التي تحققت وتمثل قصة نجاح في سرعة الاستجابة والتعامل مع الآثار التعليمية المترتبة على مشروع إزالة وتطوير الأحياء العشوائية بمحافظة جدة.

ونوه إلى أن وزارة التعليم وضعت خطة متكاملة لمعالجة الآثار الناتجة عن مشروع الإزالة، من منطلق التكامل والتعاون بين جميع القطاعات الحكومية، والسعي المتواصل لتوفير البدائل ‏المناسبة، وبشكل سريع، قبل بداية العام الدراسي الجديد، لضمان عدم توقف العملية التعليمية لطلبة تلك المدارس حضوريا في مقرات الدراسة.

وأوضح آل الشيخ أن خطة الوزارة تتضمن 71 مشروعا مدرسيا، بطاقة استيعابية إجمالية تقارب 50 ألف طالب وطالبة، مشيرا إلى أنه جرى إنجاز 25 مشروعا تضم 272 فصلا دراسيا في عدد من المدارس بالأحياء التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة مستوعبة 8160 طالبا وطالبة، إضافة إلى تنفيذ 10 مشاريع أخرى سريعة تشمل 282 فصلا دراسيا بطاقة استيعابية تصل إلى 8460 طالبا وطالبة، ستتم الاستفادة منها جميعا مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ.

وبينت الوزارة أنها تعمل حاليا على تنفيذ 36 مشروعا مدرسيا بمرافقها تشمل 1080 فصلا دراسيا بطاقة استيعابية تبلغ 32,400 طالب وطالبة ستتم ‏الاستفادة منها مع بداية الفصل الدراسي الثاني هذا العام، وستكون مدة إنجازها نحو 4 أشهر إلى جانب مشاريع تعليمية قادمة، وفق الجداول الزمنية المعتمدة لتنفيذها.