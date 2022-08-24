أطفال أبها يبدعون في رسم القط العسيري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أبدع الأطفال في رسم «القط العسيري»، أطلقت هيئة المكتبات بالشراكة مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فعالية ثقافية تحت عنوان «أبها تقرأ»، ضمن مهرجان أبها الصيفي 2022.

وتتضمن الفعاليات أنشطة وبرامج تفاعلية ثقافية مقسمة على الفئات العمرية التالية: الأطفال من عمر 3-6 سنوات، والبراعم 6-12 سنة، واليافعين من عمر 12-14 سنة مع الوالدين.

وتشتمل الأنشطة «بناء على أعمار الأطفال» على أركان تفاعلية تثري مداركهم وآفاقهم، إلى جانب ورش عمل إبداعية تربط الطفل بهويته من خلال رسم فن القط العسيري، وكتابة القصة باستخدام تقنية Round Robin لتعليم الطفل الكتابة بطرق إبداعية بوقت قياسي.

كما تم استحداث فعالية «سينما خارجية» تعرض فيديو قصيرا عن الحكايات الشعبية والقديمة، تتيح للعائلة فرصة حوارية بين الأجيال بما يعزز دور الحكايات وتأثيرها في تاريخ العائلة وتكوينها الثقافي، بالإضافة إلى تخصيص ركن لمكتبة الطفل يسمى بمزرعة الحكايات والمستوحى تصميمه من كوخ المزارع الريفية والتي زارها ما يقارب 800 طفل ليكتشف إصدارات مكتبات الطفل، وبودكاست حي واستضافة مختصين في أدب الطفل في جلسات نقاشية تؤسس حب القراءة من سن مبكر ومعايير اختيار الكتاب المناسب بحسب الفئة العمرية، والقصة التفاعلية بحيث يتشارك الأطفال في أحداث القصة أثناء روايتها وورش عمل لليافعين يتعلمون من خلالها صناعة شخصيات المانجا، وتختم الورش بركن التصوير المستوحى تصميمه من قصة مثيرة ليتخيل الطفل أنه جزء من أحداثها الخيالية.

أهداف فعالية «أبها تقرأ»

