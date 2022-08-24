إجراءات لتحسين معدل توظيف الخريجين وتقليل البطالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب مبادرة «جاهزية» التي تهدف إلى تطوير معايير التخصصات الأكاديمية من معارف ومهارات وقيم تخصصية، كإحدى متطلبات الاعتماد البرامجي، وقياس جودة مخرجاتها، بالتعاون مع الجهات الوطنية والعالمية؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووضعت الهيئة 6 أهداف للمبادرة تتضمن تحسين جودة التعليم العالي ومخرجاته، وتحديد المعارف والمهارات والقيم لخريجي التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى تحسين معدلات التوظيف للخريجين السعوديين وتقليل البطالة، إلى جانب تعزيز المواقف مع متطلبات سوق العمل، والمساهمة في رفع الناتج الإجمالي المحلي ورفاهية الخريجين، وأخيرا تحديد جوانب التحسين والتطوير.

وكانت «الهيئة» أقامت أخيرا ورشة عمل تحت عنوان «البرنامج التنشيطي لتأهيل المراجعين»، بمشاركة عدد من وكلاء الجامعات وعمداء الجودة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وخبراء في مجال ضمان جودة البرامج الأكاديمية في التعليم العالي.

وتهدف الورشة التي تقام على مدى أربعة أيام بواقع 28 ساعة تدريبية، إلى مواكبة مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، من خلال اعتماد جميع البرامج، حيث يعمل البرنامج على دفع وتعزيز الاعتماد من خلال إعداد أكثر من 600 مراجع في مختلف التخصصات الأكاديمية.

المخرجات:







معايير أكاديمية تخصصية.



اختبارات معيارية.



دليل لقياس نواتج التعلم.



تقرير لنتائج قياس مخرجات البرامج الأكاديمية.



المجالات المستهدفة بالمرحلة الأولى:

المجالات وفقا للتصنيف السعودي الموحد للتخصصات التعليمية.







8 مجالات عامة



13 مجالا خاصا

