تعريف مستجدي جامعة الملك سعود بالبيئة الأكاديمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وكالة الشؤون التعليمية والأكاديمية بجامعة الملك سعود أهمية الانتظام في الدراسة منذ اليوم الأول من العام الدراسي، داعية إلى بذل الجهود لتحقيق النجاح خلال المسيرة العلمية. واطلع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي على البرنامج التعريفي الذي تنظمه عمادة السنة الأولى المشتركة للطلبة المستجدين والوقوف على آلية توزيع الكتب واستخراج البطاقة الجامعية وإجراء اختبارات تحديد المستوى. من جهته أوضح عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد الجريوي، أن العمادة استقبلت نحو 2000 طالب وطالبة وقدمت لهم محاضرة تعريفية بالبيئة الأكاديمية وبأنظمة الجامعة وآلية العمل فيها كما تضمن اليوم التعريفي استلام الكتب الدراسية والبطاقة الجامعية. من جهته أوضح عميد السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد الجريوي، أن العمادة استقبلت نحو 2000 طالب وطالبة وقدمت لهم محاضرة تعريفية بالبيئة الأكاديمية وبأنظمة الجامعة وآلية العمل فيها كما تضمن اليوم التعريفي استلام الكتب الدراسية والبطاقة الجامعية.

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