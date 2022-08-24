«ناجز» تتوسع بـ140 خدمة الكترونية

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وشهدت «ناجز» أخيرا إطلاق 51 خدمة جديدة، ليرتفع عدد الخدمات المتاحة عبر ناجز إلى 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين (مواطنين - مقيمين - زائرين - قطاع الأعمال) إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة العدل أن بوابة ناجز أتاحت حتى الآن نحو 140 خدمة الكترونية تسهل للمستفيدين إنجاز معاملاتهم. وكشفت الوزارة أن بوابة ناجز سجلت منذ بداية 2022 أكثر من 36 مليون عملية دخول للاستفادة من مختلف الخدمات العدلية، والتي شملت القضاء، التنفيذ، التوثيق، الوكالات والإقرارات والتراخيص وغيرها من الخدمات المتنوعة عن بعد، دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية، واستفاد منها نحو 7.3 ملايين مستفيد، حصلوا على خدماتهم بسهولة ويسر بخطوات ميسرة من أماكنهم، مبينة أن معدل المستفيدين من بوابة ناجز يبلغ نحو 180 ألف مستفيد يوميا.وشهدت «ناجز» أخيرا إطلاق 51 خدمة جديدة، ليرتفع عدد الخدمات المتاحة عبر ناجز إلى 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين (مواطنين - مقيمين - زائرين - قطاع الأعمال) إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ مما يختصر عليهم الجهد والوقت.

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