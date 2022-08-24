الفحص الاستكشافي.. حماية للطلاب قبل دخول المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفحص الاستكشافي هو برنامج فحص طبي لطلبة المدارس (Screening Program) يهدف إلى الكشف المبكر لجملة من المشاكل الصحية عن طريق إجراء عدد من الفحوص الطبية، وإحالتها لجهة الاختصاص، مع تقديم التوعية الصحية، وبناء قاعدة بيانات صحية للطلبة.

وحددت وزارة الصحة 3 مزايا للفحوصات الطبية لطلاب المدارس، مؤكدة أن تلك الفحوصات هي جزء من حصة الطالب والطالبة لتقديم العلاج مبكرا لهم في حال اكتشاف ما يحتاج إلى العلاج.

وأشارت إلى نوعين من الفحوصات الطبية المقدمة لهم أولها فحص اللياقة الطبية للصف الأول الابتدائي، وهو فحص لتقييم الحالة الصحية بشكل عام للتأكد من سلامة الطالب من الإعاقات الجسدية أو أي من الإعاقات العقلية.

والنوع الثاني هو الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس وهو فحص طبي لفئات عمرية محددة من الطلبة بهدف متابعة مؤشرات صحية معينة، حيث يمتاز الأطفال بسرعة النمو البدني والنفسي وهنا تكمن أهمية الفحوص الطبية الدورية.

ويتم الكشف على مستوى المدارس بالتنسيق مع المرشدين الصحيين وفق آلية معينة، حيث يتم تحديد يوم الكشف مسبقا بالتنسيق مع الموجه الصحي في المدرسة، ويتم تزويد المدارس مسبقا بنموذج التاريخ المرضي للطالب؛ ليتم تعبئته من قبل ولي الأمر.

ويقوم الموجه الصحي بترتيب إحضار استبانات التاريخ المرضي للطالب من ولي الأمر قبل موعد الزيارة، ويعمل الموجه الصحي على تحضير أماكن مناسبة لإجراء الفحص الطبي، وتوفير الخصوصية للطلبة.

أهمية الفحوص:



التأكد من نموهم الطبيعي

اكتشاف أي مشكلات صحية

تقديم العلاج مبكرا

أهداف البرنامج:



الاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية المستهدفة بالفحص

التوعية الصحية اللازمة للطلبة وأولياء أمورهم (وفق الحالات المكتشفة)

التأكد من إحالة الحالات المكتشفة للجهات الصحية المعنية

بناء قاعدة بيانات صحية للطلبة الذين تم فحصهم

الفئة المستهدفة:



طلبة الصف الأول الابتدائي

طلبة الصف الرابع الابتدائي

طلبة الصف الأول المتوسط

طلبة الصف الأول الثانوي

يتم الكشف على:

