مبادرة توعوية تدعو للانتباه للأمراض الصامتة

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وشملت الفعالية التي شاركت في تنفيذها إدارة الاتصال المؤسسي وإدارة التطوع بالهيئة، تقديم برنامج توعوي وتثقيفي لزوار ركن الهيئة، حيث قام المتطوعون والمتطوعات بقياس الضغط ونسبة السكر والأكسجين في الدم، إضافة إلى تقديم توعية لزوار بأهمية مراقبة المؤشرات الحيوية والانتباه من الأمراض الصامتة وعدم الإهمال، إضافة إلى التعريف بالبرامج المجتمعية التي تنفذها الهيئة، كالبرامج التدريبية وكيفية الالتحاق بها عن طريق منصة «متأهب»، والتعريف بالفرص التطوعية وكيفية الاشتراك بها عن طريق منصة «التطوع».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة فعالية توعوية بعنوان (انتبه من الأمراض الصامتة السكر والضغط)، وذلك في أحد المجمعات التجارية بالعاصمة المقدسة.وشملت الفعالية التي شاركت في تنفيذها إدارة الاتصال المؤسسي وإدارة التطوع بالهيئة، تقديم برنامج توعوي وتثقيفي لزوار ركن الهيئة، حيث قام المتطوعون والمتطوعات بقياس الضغط ونسبة السكر والأكسجين في الدم، إضافة إلى تقديم توعية لزوار بأهمية مراقبة المؤشرات الحيوية والانتباه من الأمراض الصامتة وعدم الإهمال، إضافة إلى التعريف بالبرامج المجتمعية التي تنفذها الهيئة، كالبرامج التدريبية وكيفية الالتحاق بها عن طريق منصة «متأهب»، والتعريف بالفرص التطوعية وكيفية الاشتراك بها عن طريق منصة «التطوع».

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