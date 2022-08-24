قبول مبدئي للمتقدمين على وظائف الأمن البيئي

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ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول، الدخول عبر بوابة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف) للرجال.ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول، الدخول عبر بوابة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.

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