تقنية ينبع التطبيقية تستقبل 500 متدرب

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وأوضح عميد الكلية ثامر الحازمي أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه من خدمات تدريبية وإدارية، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة التي تسهم في معرفتهم لبيئة التدريب.وشمل البرنامج عدة لقاءات وكلمات توجيهية للمتدربين لتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد قبل انطلاق العملية التدريبية في 1 صفر المقبل.
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