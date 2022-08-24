تقنية ينبع التطبيقية تستقبل 500 متدرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت كلية ينبع للتقنية التطبيقية عدد 500 متدرب من المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول للعام 1444هـ في تسعة تخصصات تدريبية، ضمن برنامج «اليوم التقني لتهيئة المتدربين المستجدين».

وأوضح عميد الكلية ثامر الحازمي أن البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه من خدمات تدريبية وإدارية، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة التي تسهم في معرفتهم لبيئة التدريب.

وشمل البرنامج عدة لقاءات وكلمات توجيهية للمتدربين لتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد قبل انطلاق العملية التدريبية في 1 صفر المقبل.