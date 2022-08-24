2000 عملية فحص للتأكد من نظامية حافلات النقل التعليمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من نظامية حافلات النقل التعليمي نفذت الهيئة العامة للنقل 2000 عملية فحص للحافلات خلال العام الحالي 2022.

وتباينت المخالفات في نشاط النقل التعليمي كتشغيل المرخص له لمركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل، استعمال مركبة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وقيام المصرح له بتشغيل سائق غيره لقيادة مركبته.

ودعت الهيئة جميع المنشآت والأفراد المرخصين والممارسين لنشاط النقل التعليمي وتقديم هذه الخدمات للطلاب والطالبات في الجهات التعليمية كالمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد والجامعات، بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بهذا النشاط كافة، كأدوات السلامة والتجهيزات الفنية للحافلات المستخدمة في نقل المستفيدين، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم وضمان تقديم هذه الخدمات وفق معايير الجودة والأمان المطلوبة واللازم توفرها في هذه الوسائل.

وتعمل الهيئة على تنظيم ومراقبة هذا النشاط بشكل مستمر ومكثف من خلال فرقها الرقابية والميدانية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مناطق ومدن المملكة كافة، وذلك لضمان توفر هذه الخدمات بشكل صحيح ونظامي يراعي جوانب الأمان والسلامة لجميع المستفيدين من الطلاب والطالبات وكذلك الكادر التعليمي والإداري ومن في حكمهم.

وحددت من خلال لائحتها المنظمة للنقل التعليمي 3 أنواع للحافلات المستخدمة، موضحة أنه في حال رصد المخالفات سيترتب على ذلك غرامات مالية تبلغ 5 آلاف ريال، وبلغت نسبة الامتثال العام في نشاط النقل التعليمي 70%.

وخصصت الهيئة العامة للنقل الرقم الموحد للبلاغات 19929، في حال رصد حافلات مخالفة تزاول نشاط النقل التعليمي، وكما أكدت الهيئة أنه بإمكان الجميع زيارة موقعها الالكتروني: www.tga.gov.sa للاطلاع على المزيد من الأدلة الإرشادية واللوائح المنظمة لأنشطة النقل.

3 أنواع للحافلات المستخدمة:

