اخبار الرياضه السعوديه بداية «محبطة» للأهلي في «يلو»

في جدة، أدرك القيصومة التعادل مع مضيفه الأهلي في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، إذ تقدم الأهلي أولاً عن طريق عبدالله المقرن (د:26)، وفي الوقت بدل الضائع ومن غلطة دفاعية فادحة، أحرز حميد جاوشي مهاجم القيصومة هدف التعادل (د:90+1)، وشهد اللقاء ظهور البطاقة الحمراء مرتين، الأولى للاعب الأهلي محمد المجحد (د:65)، والثانية للاعب القيصومة أحمد حريصي (د:89)، وبهذه النتيجة ينال الأهلي أول نقطة له في دوري يلو.
وفي الرياض، تجاوز الفيصلي مضيفه الرياض بهدفين لهدف، أحرز هدفي الفيصلي فهد منيف (بالخطأ في مرماه) (د:19)، وأحمد الشمراني (د:79)، فيما أحرز هدف الرياض اللاعب دييغو ميرندا (د:58)، ليودع الفيصلي أول ثلاث نقاط في رصيده.
وفي الرس، قاد المهاجم أولا جون فريقه الحزم لتجاوز مضيفه جدة بإحرازه هدفي فريقه (د:49، 66)، فيما أحرز هدف جدة اللاعب البراء باعظيم (د:90+4)، وبهذه النتيجة يحقق الحزم أول ثلاث نقاط له في الدوري.
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