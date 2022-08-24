شاهد.. لحظة سقوط طائرة مروحية هليكوبتر في سماء العراق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

سقطت طائرة هليكوبتر تابعة لإحدى الشركات النفطية غرب العراق، حسبما أفاد موقع “تلفزيون 24 العراقي”.

وسقطت الطائرة في صحراء النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار بسبب سرعة الرياح وفقدان السيطرة عليها، حيث أصيب شخص من الركاب.

من جهتها، أوضحت شركة الاستكشافات النفطية أن “عطلا فيا أصاب مروحية صغيرة تابعة لوزارة النفط بعد إقلاعها مباشرة، مما اضطر طاقم الطائرة إلى الهبوط الاضطراري ما أدى إلى اصطدام أجزاء منها بالأرض، من دون وقوع إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة”.

وأوضحت أن “الطائرة كانت تقل عددا من العاملين والفنيين المرافقين لمدير عام شركة الاستكشافات النفطية خلال جولة لتفقد إحدى الفرق الزلزالية الاستكشافية العاملة في المنطقة الواقعة بين النخيب وعرعر”.

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