شخص يصاب بكورونا والإيدز وجدري القردة معًا!

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت صحيفة il Messaggero، نقلاً عن بحث علمي نشرته Journal of Infection، أن إيطاليا سجّلت أول حالة لشخص أصيب بالإيدز وعدوى فيروسي كورونا وجدري القردة في وقت واحد.

وتبعًا للمعلومات المتوافرة، فإن «الشخص الذي ييلغ من العمر 36 سنة كان قد عاد في يوليو الماضي من إسبانيا حيث أمضى هناك 9 أيام، وعند عودته شعر بتوعك. وإضافة إلى الوهن، كان يعاني من الحمى والتهاب الحلق والرأس، وظهر على بطنه طفح جلدي، وبعد ثلاثة أيام ثبتت إصابته بكوفيد-19. وبعد ظهور طفح جلدي على ذراعه اليسرى وانتشار التقرحات في جميع أنحاء جسده، تم تحويله إلى خدمة الإسعاف في مستشفى في مدينة كاتانيا الصقلية، وهناك تبيّن أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وبعدوى جدري القردة أيضًا، لكن وفي ذلك الحين بدأت أعراض المرض الأخير تتلاشى لديه تقريبًا».

وأشارت الصحيفة إلى «أن الرجل المذكور كان على اتصال جنسي مع أشخاص من نفس جنسه في إسبانيا». إضافة لذلك، «كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب، ويتناول الأدوية المناسبة، وأدخل المستشفى وأخرج منها بعد أسبوع من دخوله».