عمرو دياب يطرح أغنية جديدة بعنوان «من 6 لـ9»

محمد بن مسعود - الدمام - طرح الفنان عمرو دياب أغنية جديدة، تحمل اسم «من 6 لـ9»، يوم أمس، عبر منصة «أنغامي» الرقمية، ضمن أغنيات موسم صيف 2022.

أغنية «من 6 لـ9» كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساح وديجتال ماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة ناي.

تقول كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة: «تيجي تيجي أخدك نخرج برة نقعد من 6 لـ9.. أنا عايز أقولك كلمة.. من زمان وأنا ليكي بسعى.. آه.. فرصة يلا نولع شمعة والنور يطفي وهشوفك وهفاجئك».

وكان عمرو دياب قد تعاون مؤخرًا مع الشاعر أيمن بهجت قمر، في أغنية جديدة بعنوان «باريس»، وقد حظيت بإعجاب قطاع كبير من الجمهور، وتقول كلماتها: «يا مكسر كل المقاييس.. مين زيك طب كده في باريس.. قمر جديد وعمل طفرة.. وأنا اللي ويايا الشفرة.. حفرت لك مليون حفرة.. وخطط ملت كل الكراريس.. لما شفتك جات إشارة.. دوخت حسيت بحرارة».