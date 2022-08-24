في أجواء باردة.. الجمهور يستمتع بشخصيات “ديزني على الجليد” بالرياض

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أقيم العرض العالمي الشهير “ديزني على الجليد”، اليوم الأربعاء، في الصالة المغلقة في “بوليفارد أرينا”، بالرياض، في أجواء باردة، وصلت فيها درجة الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية.

وقالت مديرة الجولة كاري جونز لـ”أخبار 24“: نريد أن يصل ميكي ماوس لكل طفل في العالم، وتحمسنا جداً لجلبه هو وأصدقاؤه معنا للسعودية، مضيفة أنه ليس العرض الوحيد بل هناك عروض أخرى في آسيا وأستراليا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية .

وأضافت أنها تريد من الجمهور أن يكون جزءاً من العرض الذي تقدمه “ديزني”، ولا نريد منهم أن يجلسوا ويشاهدوا فقط بل أن يتفاعلوا مع الممثلين والشخصيات.

ويتضمن العرض مجموعة من القصص والشخصيات العالمية المفضلة للزوار، مثل ميكي ماوس، وميني ماوس، ودونالد داك، وجوفي، ضمن مجموعة من الرحلات والمغامرات لاكتشاف أفضل الذكريات.

يذكر أن العرض المقدم لقي تفاعلاً كبيراً من الجمهور الحاضر، وسط أجواء تملأها البسمة والفرحة من قبل الأطفال الذين حضروا لمشاهدة شخصيات “ديزني على الجليد”.

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Source akhbaar24

