بيع 8 آلاف تذكرة في أول ساعة من طرح تذاكر مباراة كأس سوبر لوسيل

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كشف الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر2022، ناصر الخاطر، عن عدد التذاكر المباعة لمباراة كأس سوبر لوسيل.

وأشار الخاطر، في تصريحات صحفية له اليوم (الأربعاء)، إلى أنه تم بيع 8 آلاف تذكرة في أول ساعة لطرح تذاكر مباراة#كأس سوبر لوسيل بين بطلي الدوري في المملكة ومصر.

ويستعد فريق الهلال، لمواجهة فريق الزمالك المصري، في مباراة كأس السوبر المصري السعودي (سوبر لوسيل)، وذلك بعد حسم الفريق الأبيض لقب بطولة الدوري المصري مساء الإثنين.

ويواجه فريق الزمالك بطل الدوري المصري نظيره الهلال حامل لقب الدوري السعودي، في مباراة تدشين ملعب لوسيل، وستقام في التاسع من سبتمبر المقبل.

وحقق فريق الزمالك لقب بطولة الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، والمرة الـ14 في تاريخه، وذلك قبل انتهاء المنافسة بـ3 جولات، مستغلا فوز فريق فيوتشر أمام بيراميدز بهدف دون رد، ليمنح الزمالك اللقب بشكل رسمي.

تُقام مباراة الزمالك والهلال على ملعب لوسيل في قطر، وهو أكبر ملاعب كأس العالم 2022، حيث يتسع لنحو 80 ألف متفرج.

ويستضيف استاد لوسيل 10 مباريات خلال المونديال، بدءًا بلقاء الأرجنتين أمام المنتخب الوطني السعودي في 22 نوفمبر، وختاماً بالمباراة النهائية وتتويج بطل المونديال في 18 ديسمبر.



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Source akhbaar24

