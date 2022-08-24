“الصيعري” يشتري المتبقي من عقده مع “الفيصلي” للانتقال لـ “الاتحاد”

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كشفت مصادر عن تطور جديد في ملف انتقال مهاجم فريق الفيصلي محمد الصيعري إلى نادي الاتحاد. وأشارت المصادر وفقًا لـ “الشرق الأوسط”، إلى أن مهاجم فريق الفيصلي محمد الصيعري قد قرر شراء عقده المتبقي مع فريقه والبالغ مليوني ريال. وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن اللاعب قام بذلك من أجل الانتقال لنادي الاتحاد.

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