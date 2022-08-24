إرهابي مطلوب.. الكشف عن هوية صاحب تسجيل “تهديد” سفارة المملكة في لبنان

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المناطق ـ متابعات

قالت وزارة الداخلية اللبنانية، إنها توفر لها معلومات “ترجح أن المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي من الجنسية السعودية، هو صاحب التسجيل الصوتي المتداول حول تهديد سفارة المملكة في لبنان”، مؤكدة أنه مطلوب للسلطات السعودية بجرائم ارهاب.

وأكد مصدر أمني لوكالة “فرانس برس” بأن الحاجي يقيم في لبنان منذ سنوات، ويعرف بولائه لحزب الله الإرهابي.

وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أنها أوعزت للجهات المختصة إجراء تحقيق في تسجيل صوتي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي يهدد بمهاجمة السفارة السعودية في بيروت.

وقالت الوزارة في بيان لها: “وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وبصفته رئيس مجلس الأمن الداخلي المركزي، كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة المعلومات طالبا إجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء”.

وأوضحت الوزارة أن التوجيهات أعطيت “إثر انتشار تسجيل صوتي بتاريخ 23 أغسطس 2022 لأحد الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي يتوعد فيه سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت بعمل إرهابي”.

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Source almnatiq

