︎ .

استهل فريق الفيصلي مشواره بالنسخة الجارية من بطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالفوز بثنائية خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الأربعاء) بنظيره الرياض. وسجل ثنائية الفيصلي كلاً من: إيغور روسي في الدقيقة (19) فيما سجل أحمد الشمراني الهدف الثاني في الدقيقة (80)، فيما سجّل هدف الرياض لاعبه دييجو ميراندا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر “الفيصلي” يستهل مشواره بدوري “يلو” بالفوز بثنائية أمام “الرياض” (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.