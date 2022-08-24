“القيصومة” يخطف تعادلاً قاتلًا أمام “الأهلي” في مستهل مشوارهما بدوري يلو (صور)

︎

.

خطف فريق القيصومة، تعادلاً قاتلاً خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الأهلي عبدالله المقرن بعد مرور (26) دقيقة من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل القيصومة بهدف في الدقيقة (90) عن طريق لاعبه حميد جاوشي.

وأشهر الحكم في الدقيقة (64) بطاقة حمراء ضد لاعب الأهلي محمد المجحد ليُكمل فريقه اللقاء بـ 10 لاعبين.

وأجرى المدير الفني للأهلي، سيبولدي خلال المباراة تبديلاً في الدقيقة (77) بالدفع باللاعب طلال عبسي بدلاً من يوسف عبدلي.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

