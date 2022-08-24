︎ .





الجزائر 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واس

التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبُّون اليوم وزيرَ الشؤون الخارجية والأوروبية لدوقية لوكسمبورغ جون آسال بورن الذي يزور الجزائر.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

22:45ت م

0158 الجزائر 26 محرم 1444 هـ الموافق 24 أغسطس 2022 م واسالتقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبُّون اليوم وزيرَ الشؤون الخارجية والأوروبية لدوقية لوكسمبورغ جون آسال بورن الذي يزور الجزائر.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.22:45ت م0158 www.spa.gov.sa/2378914 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيس الجزائري يلتقي وزير خارجية لوكسمبورغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.