شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستقر على بديل دينايير بعد توقف المفاوضات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقرت إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، على بديل جيسون دينايير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك ليون الفرنسي السابق، بعد فشل إتمام الصفقة.

النصر يستقر على بديل دينايير بعد توقف المفاوضات

وكانت إدارة نادي النصر، قررت الإنسحاب من صفقة جيسون دينايير، وذلك بسبب شروط اللاعب في بند فسخ العقد.

وأكد الصحفي طارق سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المدافع الأمريكي بروكس، هو أقرب الخيارات لتمثيل ‎النصر بعد توقف المفاوضات مع دينايير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره الوحدة، في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين، يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.