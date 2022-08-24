ما هي المناهج المستحدثة في العام الدراسي الجديد؟.. متحدثة التعليم توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

أكدت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم التعليم العام، أن عملية تطوير المناهج مستمرة عبر 3 طرق، تشمل استحداث مناهج جديدة، والتوجه نحو الرقمنة.

وأوضحت في تصريحات لـ “العربية” أن المناهج المستحدثة مثل بدأ دراسة اللغة الإنجليزية بالصف الثاني الابتدائي، والمهارات الرقمية للصف الرابع سيتم استكمالها بالصف الخامس، وتطبيق نظام مسارات المرحلة الثانوية وما بها من مناهج التفكير الناقد والمعرفة المالية، وريادة صنع القرار في الأعمال، وعلم البيانات الهندسة.

وأضافت أن هناك جاهزية تامة للمدارس ومنظومة النقل المدرسي للعام الجديد الذي يشهد عودة حضورية لكل المراحل، لافتا إلى أن نظام المسارات للمرحلة الثانوية يهدف لتحقيق التنمية الوطنية، وفقا لرؤية المملكة 2030، وتهيئة الطالب لسوق العمل.

ولفت إلى أن الطالب يختار المسار الذي يطلبه منها مسار الصحة والحياة، ومسار الشرعي، ومسار علوم الحاسب والتنمية، مضيفة أن التعليم المدمج يستهدف الطلاب الذين لا يتوافر لديهم مسارات تخصصية في مدارسهم، ويتم من خلاله الجمع بين التعليم الإلكتروني والحضوري.